Aunque tuvo la oferta para convertirse en el director del programa “La Academia 20 años”, el cantante Aleks Syntek decidió rechazarla, y por el contrario pidió ser solo mentor.

“Si por alguna razón yo no quise ser director, porque si me la ofrecieron, me ofrecieron ser director de La Academia, pero es una labor muy complicada que requiere mucho tiempo, tienes que estar yendo diario, tienes que estar diario, todos los días de la semana de domingo a domingo y yo no puedo dejar de dar conciertos y giras. Entonces pues por ese lado es que yo no quise aceptar, preferí el lado de mentor porque implica un poquito menos de responsabilidades”.

El programa de “La Academia” se transmite sábados y domingos por la noche, a través de TV Azteca. (Por Kevin Casillas).