Advierte la Secretaría de Administración de Jalisco de fraudes que se cometen a su nombre por parte de gestores o coyotes que ofrecen en remate vehículos que están en los diferentes corralones.

El Director de Depósitos Vehiculares Adolfo Chávez Manzo informa que antes de que un vehículo sea rematado debe pasar por procesos de ejecución, notificación y embargo.

“Es importante que la ciudadanía en general no caiga en los engaños. La Secretaría de Administración y la Dirección de Depósitos Vehiculares no ha hecho ningún remate vehicular. No se dejen engañar por los gestores o coyotes que dicen que pueden sacar vehículos fuera de los remates.”

Cuando en anteriores administraciones se remataban vehículos de los diferentes corralones se lanzaban convocatorias públicas para que los interesados pudieran inscribirse y pujar por los que fueran de su interés.

Estos procesos no se realizan de manera individual. (Por José Luis Escamilla)