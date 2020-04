El DIF Zapopan pidió a la población ignorar y no compartir una cadena que se viralizó por Whatsapp donde piden a la población acudir a siete centros de desarrollo comunitario, conocidos como CDC, pues se afirma que como la gente desconoce la ubicación de los comedores asistenciales, se les está quedando la comida que preparan.

El DIF municipal señaló que esta información es falsa pues sólo dos CDC, el 6 de Santa Lucía y el 3 de Santa Ana Tepetitlán, hay comedores comunitarios. Otros cuatro CDC que mencionan en la cadena: Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Arenales Tapatíos y Parques del Auditorio no están preparando comidas, por lo que si la gente llega seguramente no encontrará nada e incluso temen que en estos lugares se presenten aglomeraciones a partir de datos falsos.

Incluso aclaran que el Centro Comunitario San Juan Bosco en Villas de Guadalupe, que aparece en el mensaje, ni siquiera pertenece a DIF Zapopan. (Por Héctor Escamilla Ramírez)