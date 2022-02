Hoteleros de Jalisco piden a sus clientes que tengan cuidado con las páginas apócrifas que se utilizan para cometer fraudes.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón indica que se multiplican los casos.

“Hemos visto que ha estado sufriendo el sector, es que han estado creando páginas apócrifas, páginas que no son reales y que le venden a la gente evidentemente a precios muy bajos y después la gente llega con su reservación cuando hizo una transferencia al hotel y el hotel no sabe nada, porque no se hizo por un canal que tuviera un convenio, un contrato o tuviera una relación comercial real, lo que sucedió ahí fue que es un fraude”.

Agrega que lamentablemente muchos clientes prefieren no denunciar.

Pide verificar antes de pagar. (Por Claudia Manuela Pérez)