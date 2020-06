Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tiene pleito con nadie, pero que la actitud del gobernador de Jalisco, luego de los actos violentos del jueves pasado en Guadalajara, fue de falta de respeto con la investidura presidencial.

“Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al Gobierno Federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar”.

Sin embargo, sonrió al recordar la expresión que utilizó el gobernador Alfaro, sobre “los sótanos del poder”, haciendo referencia a la Secretaría de Gobernación, pues no se imagina a la secretaria Sánchez Cordero haciendo lo que los anteriores encargados de la política interior. (Por Arturo García Caudillo)