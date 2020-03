El gobierno alfarista es insensible e indiferente en el tema de mujeres a pesar de que el sector femenino es el 50 por ciento de la población en Jalisco, señala la presidenta del Partido Acción Nacional, Pilar Pérez Chavira.

Luego de los señalamientos del gobernador, Enrique Alfaro que dijo que no cambiará su política pública tras la multitudinaria marcha del domingo pasado, señala está claro que las mujeres están fuera de su dichosa refundación. SONIDO

Me parece insensible, me parece también que el tema es totalmente incongruente con lo que ha pronunciado de buscar la refundación del Estado, creo que si no es sensible y deja de ser omiso ante estos reclamos ese va a ser el sello que tenga su refundación.

Agrega que tras la marcha, muchas mujeres se dieron cuenta de su poder y la autoridad debe poner atención. (Por Claudia Manuela Pérez)