El Gobierno de Jalisco insistirá desde hoy a la Federación para que se destrabe la construcción de la presa El Zapotillo, con el argumento de resolver los problemas de agua que aquejan a la ciudad. En un evento ante empresarios de la construcción, el gobernador, Enrique Alfaro, afirmó que el Río Verde es la única opción viable y que ya se agotaron los análisis técnicos y científicos de la obra para que sea hora de pasar a la acción; si no, dijo, habrá graves efectos en corto plazo:

“O se hacía la infraestructura para que la ciudad aprovechara el agua del Río Verde, o nos íbamos a quedar sin agua. Hace dos años lo dije y me fui a México a exigirle al gobierno federal que terminara las obras que son de ellos, no del estado”.

Insistirán que también se finalice la presa de El Purgatorio.

Organismos de la sociedad civil que han luchado contra El Zapotillo por 16 años acusan que hay intereses empresariales y políticos en la construcción de la presa y que por las condiciones geográficas, descartan sea la solución para el tema del agua en la metrópoli.

(Por: Héctor Escamilla Ramírez)