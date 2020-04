Todos los clubes del futbol mexicano tienen mucha incertidumbre sobre el futuro de la Liga MX, tras jugarse solo 10 jornadas y a casi un mes de estar suspendida la actividad. El técnico de Necaxa Alfonso Sosa, considera que primero es la salud, pero dice estar con muchas dudas.

“Pues estamos desconcertados todos porque no sabemos qué va a pasar, estamos limitados a entrenamientos en casa. No hay fecha de regreso y afecta a todos pero es un problema mundial no solo de nosotros, y al final es un problema de salud. Hay que esperar el tiempo que sea necesario para que todo llegue a la normalidad”.

Sosa evitó pronosticar cuándo podría regresar la actividad del Torneo Clausura 2020. (Por Martín Navarro Vásquez)