El arquero Alfredo Talavera no seguirá con los Pumas, pues el club informó que al no querer renovar contrato, queda fuera del equipo de la UNAM.

“El Club Universidad ha venido trabajando desde hace meses en la renovación contractual de Alfredo Talavera, a quien se le ofreció un nuevo contrato de dos años con la institución, además de un sustancial incremento salarial. Pese a los esfuerzos de la directiva, el jugador ha decidido no permanecer en Pumas”, dice el comunicado.

Talavera podrían aprovechar la oferta que tiene de Bravos de Juárez, luego de que Pumas solo le ofreció un año de contrato. (Por Martín Navarro Vásquez)