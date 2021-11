Aunque en principio al candidato del PRI a la elección de San Pedro Tlaquepaque, Arturo Morones, no se le dejó votar por no aparecer en la lista nominal, finalmente pudo sufragar al presentarse en la sección anterior a donde se encontraba adscrito.

El caso del candidato del tricolor es ejemplo de lo que les ha pasado a muchos ciudadanos de Tlaquepaque quienes no aparecen en la lista nominal, después a haber hecho algún tipo de cambio de sus credencial de electoral posterior al 6 de junio. Estos votantes deben acudir a su anterior sección a sufragar. Lo explica el presidente de la junta local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales:

“De tal manera que al presidente del PRI le correspondía votar en su sección originaria, creo que hizo un trámite pero le correspondía votar en su sección vamos originaria”.

De momento se mantiene el saldo blanco en los comicios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)