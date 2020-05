Por considerarla burocrática y hasta corruptible, algunos comerciantes establecidos no se registrarán en la plataforma del Gobierno del Estado para cumplir sus requisitos sanitarios y poder abrir el primero de junio.

Por ejemplo este comerciante de ropa, que así lo explica.

“No, no nos hemos metido a la plataforma y yo creo que no lo vamos a hacer -¿Por qué?- Bueno, hemos llegado a la conclusión que, a lo mejor, puede haber pedido de propinas si nos llegan a detectar alguna otra cosa que estemos mal -¿Entonces si va a abrir usted?- No, me voy a esperar, me voy a esperas hasta que digan sabes que ya de aquí en adelante”.

Agrega que el costo de un termómetro o cada examen Covid para sus empleados, como lo pide el Gobierno, rebasa los mil 500 pesos, dinero que no tienen porque llevan dos meses sin trabajar. (Por José Luis Jiménez Castro)