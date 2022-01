Después del aislamiento es probable que algunas personas continúen con síntomas de Covid-19 como cansancio excesivo, dolor muscular, pérdida de la memoria, caída de pelo, problemas de piel, así como trastornos digestivos o de sueño, reconoce el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade

El especialista, indica que esta serie de signos y síntomas se deben a la respuesta inflamatoria que produce el virus en el diferentes órganos y sistemas del cuerpo, pero para tranquilidad de quienes cursaron por la enfermedad, ya no es capaz de contagiar

Señala que por eso, no es pertinente pedir pruebas negativas a quienes se confinaron, porque podrían salir falsos positivos

Refiere que es un hecho el Covid largo, no obstante la única manera de prevenir las secuelas, que incluso podrían prolongarse por meses, es con la vacunación. (Por Gricelda Torres Zambrano)