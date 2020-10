Debido a lo precipitado de los tiempos y a la incertidumbre por la pandemia, algunos fabricantes de calaveritas y dulces típicos este año nos instalarán en la Feria del Cartón y del Juguete, como por ejemplo la familia Juárez.

“Bueno, lamentablemente este año nosotros no vamos a trabajar lo que somos las calaveritas Juárez, ¿Por qué?, Porque cada año nosotros elaboramos con tres meses hasta 4 de anticipación a la mercancía para esta feria. Entonces este año, como teníamos la incertidumbre y no sabíamos si se iba a trabajar… tomamos la decisión desde la familia de no elaborar calaveras”.

Porque se calcula que un 5 por ciento de los comerciantes de la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos este año nos instalarán. (Por José Luis Jiménez Castro)