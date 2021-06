Serán pocos los profesores del Politécnico Jorge Matute Remus, de la UdeG, que volverán a clases presenciales, pues de los 130 que integran la plantilla docente, únicamente menos de 30 acudirán a clases con un grupo de pocos alumnos en el salón como parte del modelo híbrido, sin embargo, hay algunos de los maestros que preferirían seguir en el modelo a distancia, asegura el director de este plantel, Luis Alberto Robles.

“Te voy a decir el fenómeno: hace un año y medio que empezó la pandemia los maestros sufrieron mucho para poder adaptar sus clases presenciales a virtuales. Lo lograron, y entonces ahora ya no quieren regresar algunos porque ya le encontraron el modo adecuado de dar su clase, y una maestra mientras está dando su clase de pronto pone los frijoles en la lumbre. Se ahorran la vuelta, se ahorran el tráfico”.

Luis Alberto Robles enfatizó que entre los docentes no existe preocupación por el tema del contagio porque todos fueron vacunados, aunque insistió en que no dejarán de utilizar los filtros sanitarios ni las medidas de sana distancia, principalmente entre los alumnos que acudan presencialmente. (Por Aníbal Vivar Galván)