Aunque ha sido relativamente fácil sacar un boleto para la Feria Internacional del Libro en la Expo Guadalajara hay a quienes se les ha atorado el trámite, como Raúl quien lleva dos días queriendo comprar un boleto.

“Me ha ido mal, no he podido comprarlos por Internet ni en taquilla llegue a una hora en donde no me los podían vender -¿Cuánto tiempo llevas queriéndolos comprar?- Desde ayer en la mañana”.

Esta tarde aquí afuera de la FIL en la Expo Guadalajara es poca la gente que se observa, de hecho aún hay boletos para el turno vespertido, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, todo es cuestión de tener paciencia. (Por José Luis Jiménez Castro)