Los concesionarios del transporte público están enterados y aprobaron las reformas a la norma técnica, que obliga al 100 por ciento de las unidades que circulan en el Estado a tener accesibilidad universal para personas con algún tipo de discapacidad, señala el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, Jonadab Martínez, quien anunció que mañana se presenta la iniciativa ante el pleno del Congreso local.

“Empresarios del transporte público estuvieron acompañando la modificación a la norma técnica, la norma técnica ya se hizo hace un mes más o menos, hace un mes, o sea no les va a caer como agua fría, ya tienen conocimiento de esto y lo que yo sé es que el Gobierno del Estado está acompañando al transportista, digo no va a ser de la noche a la mañana que tengan que invertir o renovar su parque vehicular”.

La iniciativa no establece un plazo para cumplir con la medida, sino que deberá de hacerse en forma paulatina. (Por Claudia Manuela Pérez)