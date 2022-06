A pesar de que ya fueron parte de un documental sobre la historia del rock en México, el grupo la Gusana Ciega espera pronto anunciar el lanzamiento de un largometraje de su propia historia, así lo reveló en entrevista, Lu, integrante de La Gusana:

“Afortunadamente estamos escribiendo la historia, no es así como hoy tenemos una pausa entonces hagamos el documental, no, porque, al contrario, estamos que no paramos, ahorita estamos disfrutando el disco nuevo y ni tiempo tenemos como para ponernos a pensar en hacer el documental, pero de qué el material se ha estado guardando y de que algún día yo sí creo, yo si sueño con hacerlo, sí”.

La Gusana Ciega se presentará en Guadalajara este sábado 4 de junio en Guanamor Studio, con su tour Giramos alrededor. (Por Katia Plascencia Muciño)