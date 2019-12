Aumentaron las tensiones entre los gobiernos México y Bolivia.

México advirtió a Bolivia que si no cesan las acciones de hostigamiento en su embajada, emprenderá acciones jurídicas o políticas ante organismos internacionales.

Denunció que, además de la vigilancia excesiva, la embajada ha identificado que aparatos electrónicos no tripulados, sobrevuelan de manera frecuente las misiones.

En respuesta, la presidenta interina Jeanine Áñez, descartó una incursión en el edificio, y exigió se ponga a disposición de la justicia a ex funcionarios del gobierno de Evo Morales.