Un grupo de jóvenes tapatíos filmaron la película “Cuando Ya No Estés Aquí” en las calles de la Zona Metropolitana, pero a pesar de que su equipo de producción es 100 por ciento de Jalisco, decidieron traer actores extranjeros y grabar la película completamente en inglés.

Rafael Altamira, Creador del filme, nos cuenta la razón en entrevista con Notisistema.

“Pues también en parte con nosotros la idea del idioma fue ese, que pudieran ver, cuando la vayan a ver pues porque obviamente como nosotros somos nuevos en la industria que no sepan quiénes somos nosotros, que la vayan y la disfruten y luego digan, ah caray la hicieron mexicanos, que padre. Si se puede hacer buen cine de thriller en México”.

Con esto, la película “When You Are Gone” también busca tener un mercado más amplio de venta y está disponible para disfrutarla en los cines comerciales del país. (Por Kevin Casillas)