La contingencia sanitaria obligará cambios en la Romería, reconoció el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien mencionó que ya se trabaja con las autoridades para definir cómo será la celebración de este año. Entre las opciones está que la imagen religiosa se traslade en auto a la Basílica y un número limitado de fieles también la acompañen, pero en sus vehículos.

“Si las cosas no cambian pues nos tenemos que hacer el ánimo de que la multitud o las multitudes que siempre acompañan tradicionalmente al trasladado de la bendita imagen de catedral a su Santuario, pues este año no serían”

Destacó que la Romería este año no tendrá danzantes y habrá también adecuaciones a la misa en honor de La Generala.

El cardenal mencionó que el número de sacerdotes y religiosos infectados por Covid-19 en la Arquidiócesis llegó a 28, de los cuales cuatro están activos, cuatro fueron hospitalizados y hubo dos decesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)