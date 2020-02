Este mediodía en la Presidencia Municipal de Tonalá serán recibidos los comerciantes que ayer se manifestaron sobre avenida Tonalá, inconformes por la rehabilitación de esta arteria, pues aseguran que en el proyecto no se contemplaron áreas para estacionamiento de sus camionetas y camiones.

“Que no va haber lugar para que los clientes se estacionen, ni para que nosotros mismos tengamos estacionamiento, ni nuestros proveedores, entonces como es una zona comercial necesitamos que nos dejen un lugar apropiado pues para seguir trabajando, si no pues definitivamente dejamos los negocios y buscamos en otro lado/…¿Les consultaron?/…No nos han consultado, nos han enseñado proyectos, pero ningún proyecto llega a lo que nosotros queremos a nuestras necesidades”.

La cita será a las 12 del día, ahí estarán tanto la SIOP como Movilidad Municipal de Tonalá. (Por José Luis Jiménez Castro) (Foto: Juan Martínez)