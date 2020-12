Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia alistan el relevo de su presidente el próximo 15 de diciembre.

Daniel Espinoza Licón, uno de los candidatos, dice que no se ve como una carta de Movimiento Ciudadano y negó que haya preferencias o apoyos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo para que se convierta en el presidente.

Insistió en que el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial no podrá operar si no les autorizan 50 millones de pesos para el 2021, mientras que los juicios en línea necesitarían hasta 300 millones.

“No de ninguna manera, yo nunca he militado en ningún partido político, no obstante que tengo amigos tanto en Acción Nacional, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, e incluso soy universitario”.

Magistrados se reunieron esta mañana en un restaurante del centro de Guadalajara. (Por Mireya Blanco)