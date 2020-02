Avenida Colón e Isla Raza no es sólo un camino complicado para automovilistas, también lo es para los peatones.

En el lugar la banqueta se utiliza como un carril más cuando hay exceso de tráfico, la rampa de la gasolinera que ahí se localiza, es aprovechada indebidamente por muchos automovilistas para cortar camino, algunos conductores que quieren ganarle al semáforo se quedan en plena zona peatonal, invadiendo el paso de cebra y para colmo el semáforo peatonal no funciona.

“Un semáforo para que para que la gente se ponga en alto y pueda la gente a gusto/…¿Por qué, qué ocurre ahorita?/…Ahorita pues ya vé lo que pasó el choque, porque no están los saneamientos puestos, entonces pinchi Gobierno entonces pa’qué sirve?”.

Así esta el cruce de avenida Colón e Isla Raza, más adelante esta el de avenida Colón y 18 de Marzo, pero esa es otra historia. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)