Analiza el Gobierno de la República la propuesta de los nuevos directivos de Altos Hornos de México de devolver 200 millones de dólares producto de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando. Desde luego el plazo no debe de rebasar el 2024. Es decir, se tiene que terminar de pagar en el 2024, entonces si se decide dar un plazo sería 21, 22, 23 y 24. Es decir, considerar 4 pagos, considerar también los intereses, dar los plazos pero que no haya pérdida”.

En cuanto al proceso de extradición del ex dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, confirmó que está a punto de concretarse, y el asunto quedará en manos de la Fiscalía, aunque para su gobierno lo importante es la reparación del daño. (Por Arturo García Caudillo)