En la Escuela Secundaria Mixta 94 de la colonia El Colli de Zapopan no iniciaron clases presenciales porque vandalizaron los baños, pero los mismos alumnos, lamenta su director Agustín Guerra, quien reconoce que a los muchachos no se les puede decir nada porque de entrada los papás no colaboran.

“Faltan las llaves, por ejemplo, nos damos cuenta que faltan las llaves en el transcurso del día, en el trancurso del turno cuando estamos trabajando -¿Eso quiere decir que los alumnos se los llevan?- Sí, los alumnos se los llevan -¿Ellos se los roban?- Sí -¿Y ahí qué se hace oiga?- Investigamos, le llamamos al padre de familia, que no asiste”.

Este día Notisistema visitó la Secundaria 94 Mixta de El Colli encontramos baños quebrados a martillazos y las cabezas arrancadas con pinzas por el simple afán de destruir y esto no lo hicieron los vándalos sino los mismos alumnos del plantel, lamenta su director. (Por José Luis Jiménez Castro)