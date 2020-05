Advierten comerciantes de la Zona del Vestir Medrano que si hoy el Ayuntamiento de Guadalajara no comienza a pegar los distintivos de la Fase 0 en sus negocios, mañana abrirán todos, así lo confirma su dirigente Antonio Castillón.

“Realmente, el día de hoy no ponen un solo distintivo, nosotros el día de mañana abrimos todas las cortinas porque creo que no se vale que jueguen con nosotros”.

En la Zona del Vestir Medrano se localizan más de mil negocios. (Por José Luis Jiménez Castro)