Luego de fracasar el diálogo con autoridades de movilidad del Ayuntamiento de Zapopan, vecinos de avenida Guadalupe advierten que en el momento en que comiencen a trazar la ciclovía en el tramo de Rafael Sanzio al Periférico, nuevamente colocarán sus vehículos para impedirlo. Habla Ricardo Oliveras:

“Lo que vamos a hacer los vecinos es que, si la constructora viene a hacer trabajos de Rafael Sanzio a las Torres, los vecinos estamos organizados para salir cinco o seis carros, no los 20 que dice el presidente municipal. Cinco o seis carros son suficientes para bloquearles los trabajos por delante y detrás, y simplemente no pueden trabajar”.

Los vecinos de avenida Guadalupe reiteran que no están en contra de la ciclovía, pero que ésta lleve adecuaciones para evitar los congestionamientos viales que generará. (Por José Luis Jiménez Castro)