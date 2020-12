No hubo acuerdo entre tianguistas navideños de la ex penal de Oblatos y el Ayuntamiento de Guadalajara y amenazan con regresar a la calle Obregón. Confirma su líder Martín Rodríguez:

“No nos dejan instalar ahí en la ex penal, hay mucha gente que quiere sumarse con nosotros e irnos a Obregón y si no vamos a tener nada, pues nos la jugamos ¿Entonces regresarían a Obregón? Qué más nos queda, no nos dejan instalar”.

Esta mañana, por cierto, se esperan varias manifestaciones en Presidencia Municipal de Guadalajara de tianguistas que exigen piso parejo a las autoridades en esta época decembrina. (Por José Luis Jiménez Castro)