Ante el incumplimiento de la empresa estadounidense Vulcan, que ha seguido extrayendo materiales de la mina Calica, en Tulum, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza con llevar el caso a tribunales.

“El único acuerdo es que lo que ya han extraído que se lo pueden llevar, pero ya no van poder extraer más. Y si no se llega a un acuerdo, a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar de que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”.

Y es que ayer sostuvo una reunión con el CEO de Vulcan y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la que acordaron que mientras están analizando la propuesta de convertir la zona en un parque eco-turístico, la extracción de materiales para construcción, quedará suspendida. (Por Arturo García Caudillo)