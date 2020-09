Para rescatar a Pemex y a la CFE se requiere cerrar la puerta a la privatización, por ello, si es necesario, enviará una iniciativa de reforma al Congreso, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual, entonces sí presentaría yo una Iniciativa de reforma a la Constitución. —¿Esto sería después de la elección? —Sí, sí, porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético”.

Y es que, asegura, las privatizaciones han sido un rotundo fracaso. Por ello busca un equilibrio, de forma que la generación de energía, de aquí al 2024, sea 54 por ciento de la CFE, y el resto para la iniciativa privada, y lo mismo en Pemex, donde asegura, se han logrado buenos resultados hasta ahora. (Por Arturo García caudillo / Foto: Cuartoscuro)