Aclara la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que las amenazas que recibió la diputada del PT, Mary Carmen Bernal, salieron del teléfono del secretario particular del gobernador de Michoacán.

“Se recibió una denuncia de la diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, de Michoacán, por amenazas que recibió a través de mensajes telefónicos, de parte del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia del gobernador Cabeza de Vaca, y que si no votaba se atendría a las consecuencias. Le llegaron diversos mensajes de texto de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador Silvano Aureoles”.

Por ello, añadió, y porque es candidata a la reelección como diputada, ya se le está brindando protección. (Por Arturo García Caudillo)