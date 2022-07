El América sufrió su segunda derrota al Torneo al caer anoche en Tijuana por 2-0 ante los Xolos que se impusieron con tantos de Lisandro López al minuto 9 de penal y Joaquín Montecinos cerró la cuenta al 62. El entrenador de las Aguilas, Fernando Ortiz dijo que su equipo tuvo una mala noche y que el responsable es él.

“Cuando se juega mal el resultado el resultado indica un error, creo que hoy Tijuana se lleva mucho más de lo que planteó en el campo pero hay que reconocer que nosotros no tuvimos una buena noche en líneas generales nosotros no encontramos lo que veníamos haciendo entonces para mi el rival se lleva la victoria con poco y si hay un responsable aquí ese soy yo”.

Las Aguilas tienen solo 4 puntos de los 12 disputados hasta el momento, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Por su parte, el Cruz Azul sumó tres juegos sin poder ganar y se tuvo que conformar con empate a 2 goles con Puebla en el estadio Azteca. Los Poblanos tomaron ventaja con tanto de Jordi Cortizo, y después emparejó el marcador Martín Barragán con un cabezazo. Por la Máquina, Santiago Giménez, marcó un doblete para darle la igualada al Cruz Azul.

Por cierto que el “Chaquito” Giménez quien ha marcado gol para Cruz Azul en los 4 partidos disputados en el Torneo dejará al equipo de la Noria al tener ya un acuerdo con el Feyenoord de Holanda, aunque Cruz Azul, aún no ha dado el visto bueno a la segunda oferta que mando el club neerlandés por el delantero mexicano.

(Por Manuel Trujillo Soriano)