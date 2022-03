La directiva del América no aguantó más y después de que ayer no le pudo ganar al Querétaro, hoy, mediante un comunicado, anuncia el cese del técnico argentino, Santiago Solari.

El comunicado explica que a partir de hoy habrá un nuevo rumbo en el proyecto técnico del plantel aunque no dan a conocer quién se queda como técnico interino, que podría ser Gilberto Adame.

Luego de ocho partidos, América sólo tiene un triunfo, tres empates, cuatro derrota y está con tan sólo seis puntos en el penúltimo lugar de la clasificación de la Liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)