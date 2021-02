El América amaneció como líder general del Guardianes 2021, al vencer en el estadio Azteca dos goles por uno sobre Querétaro. El equipo americanista no da gran espectáculo, pero nuevamente fue efectivo y con goles de Santiago Naveda al 26′ y de Henry Martín al 84′, se impuso a los Gallos, que se quedaron con 10 jugadores desde el minuto 12, por expulsión de Alexis Doldán. Ángel Sepúlveda fue quien anotó el gol de Querétaro.

El argentino Santiago Solari, entrenador de las Águilas comentó:

“Este partido fue muy difícil, para ganarlo tuvimos que hacer muchas cosas bien. A nosotros nos falta seguir mejorando cosas, pero el espíritu del equipo, las ganas de ganar y la disciplina táctica están presentes”.

En cambio, Héctor Altamirano, entrenador de los Gallos dijo que su equipo no merecía perder:

“Me parece que el equipo hizo un gran partido, independientemente de lo que pasó con la expulsión, veníamos a plantear un buen encuentro, ajustamos, fue difícil, queríamos sumar y al final no lo conseguimos, pero me siento contento”. América llegó a los 13 puntos, en todo lo alto de la clasificación de manera momentánea. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: @ClubAmerica)