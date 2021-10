El América se consolidó como líder del Torneo de Apertura de la Liga MX al vencer de visitante por 1-0 al San Luis con un golazo de en tiempo de compensación de Roger Martínez, pero el triunfo de las Aguilas fue polémico pues minutos antes no se marcó una mano dentro del área en favor del cuadro potosino lo cual ignoró el timonel Santiago Solari y dijo estar feliz con el triunfo.

“Fue un partido muy duro realmente ellos lo hicieron muy bien, es un equipo muy intenso muy bien trabajado que no nos fue fácil en lo absoluto, el partido fue difícil tuvimos que trabajarlo hasta el final digamos que es un premio al esfuerzo del equipo en todo el partido”

América llego a 28 puntos, tiene una ventaja de 6 unidades sobre su más inmediato perseguidor que es Atlas y practicamente asegura liguilla. Lo malo fue que al finalizar el juego aficionados de los dos equipos protagonizaron enfrentamientos y disturbios en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras.

Por su parte, Cruz Azul y Tigres empataron 1-1 en el estadio Azteca. Autogol de Hugo Ayala puso al frente a la Máquina y el francés André Pierre Gignac marcó el del empate para los Felinos. El entrenador, Miguel Herrera, se quedó tranquilo con el empate.

“Desafortunadamente no tuvimos la puntería precisa para poder llevarnos el partido, Chuy hace un par de atajadas muy buenas y en el último minuto tuvimos la jugada de gol pero no se dio y estamos tranquilos vamos con la conciencia tranquila de sacar puntos en casa y el próximo sábado volver a sumar”.

El entrenador de la Máquina, Juan Reynoso, dijo estar dice estar feliz con Cruz Azul y descartó por el momento a la Selección de Perú.

En el otro encuentro disputado ayer, el Santos Laguna rescató en punto en su visita al Pachuca con gol de Fernando Gorriaran a 2 minutos el final, por los Tuzos abrió la pizarra Nicolás Ibáñez.

(Por Manuel Trujillo Soriano)