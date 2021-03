Luego de que en un video América pronunció ser la pesadilla de Chivas, el jugador rojiblanco, Isaac Brizuela señaló que eso no es verdad, y que se ha notado en la cancha.

“No, no considero porque me han tocado gracias a Dios muchos Clásicos y me ha tocado estar parejo. No considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas”.

Como una autocrítica, Brizuela señaló que a veces los jugadores de Chivas no se dan cuenta de lo que representa estar en ese equipo y que deben portar la playera de la mejor manera y con mucha pasión.

Brizuela agregó que el Clásico, representa una oportunidad de Oro para lograr una racha positiva: “El Clásico es una oportunidad de oro para comenzar una racha de triunfos. Si ganamos nos acercamos a los primeros lugares, donde queremos estar. De lo contrario es quedarnos o seguir lamentándonos, porque es de mucha importancia”. (Por Martín Navarro Vásquez)