América volvió a ganar y sigue imparable al vencer un gol por cero a los Tigres, con anotación de Henry Martín, al continuar la fecha 15, en juego celebrado en el estadio Azteca.

Las Águilas han dominado el torneo de principio a fin y al llegar a los 34 puntos se consolidan como los mejores.

El técnico de los norteños Miguel Herrera dijo que el marcador fue injusto y destacó la actitud de sus jugadores:

“La verdad es que un poco de molestia porque fue un partido muy parejo y la diferencia fue la jugada del gol; ellos la tuvieron y la metieron, nosotros no. El equipo jugó bien. Se hizo esfuerzo, se corrió, una semana muy desgastante. Hay que pensar en el siguiente partido”.

Por su parte Santiago Solari, timonel americanista se dijo feliz por seguir en la cima: “Estoy orgulloso de ellos. Estamos muy contentos, más allá de los números estamos contentos porque aseguramos ser super líderes y creo que también del año. Si no me fallan los números, quiero extender una felicitación a todo el equipo, a cada uno de los jugadores por su esfuerzo, también a la estructura y todos los que ayudan a que el día a día sea para sumar. Estamos contentos y los felicito porque no es sencillo, es un torneo muy competitivo y es un gran mérito haberlo logrado”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAméricaFC)