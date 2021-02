En el Estadio Azteca América cumplió al derrotar dos goles por cero al peor equipo del torneo, Pachuca, quien se mantiene en el fondo de la clasificación.

Las Águilas ganaron con los tantos de Richard Sánchez y Pedro Aquino, mientras que perdió por expulsión al propio Sánchez ya en la recta final.

Sobre lo que más le ha gustado de su equipo, esto dijo el timonel americanista, el argentino Santiago Solari.

“Madurez. Hemos trabajado el partido desde la semana con mucha seriedad, pasando páginas pronto en equipo, cada jugador se entrenó muy bien en una semana difícil para nosotros y eso tiene mucho mérito”.

En cambio Paulo Pezzolano dijo que no renuncia como técnico de los Tuzos.

“Me pueden preguntar miles de cosas sobre el partido y no hay nada que contestar. Hoy hubo solo un equipo dentro de la cancha que fue el América y uno temeroso, que fue Pachuca. No sé tirar la toalla”.

América es segundo general con 16 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)