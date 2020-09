El Club América logró sumar tres puntos de oro que lo colocan en lo alto del Torneo Guardianes 2020, luego de vencer en el arranque de la jornada 8, tres goles por uno al Mazatlán en juego celebrado en el Estadio Azteca.

Los goles para el triunfo americanista fueron de Henry Martín, autogol de Aldo Rocha y Richard Sánchez. Por los de Sinaloa descontó Camilo Sanvezzo.

El triunfo significó también la victoria número 134 de Miguel Herrera, convirtiéndose como entrenador, en el máximo ganador en la historia del América. El llamado Piojo no se fue tan feliz y comentó.

“Hoy me tengo que ir no muy tranquilo porque el equipo no jugó bien, fuimos certeros pero nos está faltando el volumen de juego y somos muy conscientes de eso y hay mucho que mejorar, fuimos contundentes pero no tuvimos la pelota y eso es muy importante”.

Las Águilas llegan a 16 puntos y empatan al Cruz Azul en la cima de la clasificación. Mazatlán se queda en 6 puntos en la parte baja. (Foto @ClubAmerica/ Por Martín Navarro Vásquez)