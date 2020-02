El América se fue al primer lugar de la clasificación del torneo de Clausura, luego de vencer anoche al Monterrey por uno a cero en duelo disputado en la cancha del estadio de los Rayados.

Luis Fuentes tuvo un doble remate dentro del área para batir al portero del cuadro regio, Marcelo Barovero para marcar el gol del triunfo.

El técnico de las águilas, Miguel Herrera, dijo que aunque su equipo no dió un buen partido, consiguió los tres puntos que cada vez los acercan más a la clasificación.

“A qué juega, la verdad es que todavía no y todos hablando por los muchachos, por ahi no estan tan agusto,como nos esta saliendo la forma de jugar, pero la forma de conseguir el resultado a veces es lo que importa. Jugamos muy bonito la final y no la ganamos y ahora no jugamos tan bien pero sacamos un resultado importante para seguir aspirando lo más pronto posible a la clasificación y pensar en el siguiente partido que es el de la CONCACAF”.

Con el triunfo en tierras regiomontanas, el América tomó el liderato de la clasificación al llegar a 16 puntos por 15 que alcanzó el León, pero si Pumas gana su partido de hoy volverá a ocupar el sitio de honor. (Por Juan Carlos González)