América derrotó anoche al Atlas en el estadio Jalisco por 2-0 con tantos de Henry Martin de penal y Richard Sánchez, para llegar a 16 puntos y las Aguilas amanecen como líder absoluto del torneo con 16 puntos, pero los rojinegros reclaman alineación indebida del uruguayo, Federico Viñas, quien estuvo en el calentamiento aunque no aparece en la cedula, al respecto las palabras del entrenador de los Zorros, Diego Cocca.

“Con bronca pero aliviado por la actitud de los jugadores, con respecto al reglamento todos estamos regidos por un reglamento, muchas veces nos perjudica el reglamento hoy nos perjudicó con el tema de la expulsión y el reglamento es muy claro con el tema de incluir los jugadores o no, sí estoy al tanto porque nosotros nos fijamos en todos los jugadores del rival y surgió el tema de Viñas que no estaba en la planilla pero si estaba haciendo la entrada en calor entonces nos pareció muy raro y esperemos que la liga interceda y haga lo que tenga que hacer”.

Por su parte el entrenador del América, Santiago Solari, evito hablar del tema.

“Pues Federico no está en la alienación y no ha participado en el partido es todo lo que te voy a comentar. Te repito no está en la alienación y no ha participado en el partido es lo que te voy a contestar”.

El Atlas terminó con diez por una absurda expulsión de Jesús Angulo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)