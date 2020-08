El América tuvo mala noche al regresar al Estadio Azteca, al ser goleado por el Monterrey 3-1 lo que representa la segunda victoria de los norteños en el torneo. En cambio el América suma dos derrotas seguidas, recibiendo 7 goles en total y marcando unicamente dos.

El técnico de América, Miguel Herrera, salió molesto con sus jugadores.

“El equipo se ha distraído mucho a balón parado y si no estamos más atentos ahí sufriremos, desafortunadamente no estamos concentrados y hacemos un penal tonto, no estamos trabajando con conciencia de marcar al hombre que me toca, después del tercer gol el equipo bajó los brazos, cuando no deberíamos, eso sí molesta y eso si pone en dudas con quién voy a iniciar, debemos jugar con mucho mayor orgullo”, dijo Herrera.

Los goles de Rayados fueron obra de Nicolás Sánchez, Vincent Janssen y Maximiliano Meza. Por las Águilas, Víctor Aguilera.

Ambos sufrieron expulsiones, Roger Martínez al minuto 64′ por América y por los Regios, Vincent Janssen al 52′ y Shayr Mohamed al 93, quien debutó en primera división, es el hijo del entrenador y en su primera jugada cometió falta y fue calificada con tarjeta roja.

Por su parte en juego celebrado en la Sultana del Norte, Tigres dejó escapar la victoria luego de que vencía a Pumas un gol por cero, pero de último minuto le empataron. El tanto de los felinos fue obra del francés André-Pierre Gignac. Por Pumas para el gol del 1-1, fue obra de Carlos González al minuto 91. Juan Dinenno falló un penal por Pumas. De esta manera Tigres llega a 9 puntos y la UNAM, único club invicto en la Liga MX llegó a 10. (Por Martín Navarro Vásquez)