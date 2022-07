En duelo de volteretas en el marcador, Monterrey derrotó 3-2 al América en la sultana del norte. Stefan Medina abrió la pizarra por los Rayados, después Jonathan “Cabecita” Rodríguez se estrenó con las Aguilas y el otro tanto fue de Alejandro Zendejas; mientras que Maxi Meza y Rodrigo Aguirre se encargaron de sentenciar la victoria para los Regios y su entrenador, Víctor Manuel Vucetich, dijo que su equipo ganó con carácter.

“Los descuidos se corrigieron en la segunda parte y de esas correcciones, el equipo sacó el carácter, la personalidad y creo que lo más importante es eso resaltar la labor de esfuerzo y sacrificio del plantel con el deseo de ganar y agradar a la gente”.

En duelo de fieras León y Pumas empataron a tres goles en el estadio Nou Camp. Los Capitalinos no aprovecharon la ventaja que tomaron desde el primer tiempo con goles de Juan Dinenno, Gustavo Del Prete y Eduardo Salvio y al final se tuvieron que conformar con la igualada porque los Panzas Verdes, pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 21 por la expulsión de Osvaldo Rodríguez, les dieron alcance con doblete de Lucas Di Yorio y anotación de Joel Campbell.

El entrenador de la UNAM, Andrés Lillini, lamentó que su equipo no hubiera defendido la ventaja de 3 goles que llegó a tener.

“En la parte ofensiva creo que llegamos bien, hicimos bastantes oportunidades de gol pero la verdad que en el futbol sr gana defendiendo bien y esta es una prueba muy grande, si no defiendes bien por más que arriba seamos muy buenos, el sistema defensivo no los defensores eh, iniciando por los defensores tiene que ser compacto, entonces hoy me importa más como defender, nos hacen tres goles con un hombre menos, me voy más pensando en eso”.

Por su parte, el Cruz Azul fue abucheado en el estadio Azteca por su propios seguidores al caer por 2-1 ante Pachuca. Gustavo Cabral y Luis Chávez pusieron al frente a los Tuzos en el primer tiempo, y fue hasta el 98 cuando la Maquina acortó distancia con anotación de Santiago Giménez mediante tiro penal. El entrenador de la Máquina, Diego Aguirre reconoció que fueron ampliamente superados por los Tuzos.

“Creo que Pachuca nos superó sobre todo en el primer tiempo fue muy superior no encontramos el juego en ningún momento”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)