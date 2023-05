El San Luis le dio un buen susto al América en el estadio Azteca pese a llegar con desventaja de 3-1 en el marcador global, pues los potosinos se fueron al frente por 2-0 en el juego de anoche, con goles de Unai Bilbao y Leo Bonatini, pero a dos minutos del final las Águilas acortaron distancia con tanto de Brian Rodríguez y aunque pierden el encuentro por 2-1, clasifican a semifinales con global de 4-3. Al respecto, el entrenador Fernando Ortiz reconoció que el San Luis dominó el juego y dijo que para conseguir la gloria hay que sufrir.

“Pero yo le doy mérito al rival, San Luis hizo un partido excelente donde la mayoría del tiempo dominó el juego, lo reconozco no tengo ningún tipo de problema. Hemos logrado el objetivo de pasar a semifinales, pero no de la manera que queríamos, se debe aceptar cuando un equipo juega mal; para obtener la gloría hay que sufrir y hoy se sufrió esa es la realidad”.

Por otro lado, sin ser la aplanadora que muchos esperaban, el Monterrey venció 2-0 al Santos Laguna con goles de Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza, y con ese mismo marcador global clasificó a semifinales. El técnico de los Rayados, Víctor Manuel Vucetich, dijo que le preocupan las desconcentraciones que tuvo su equipo.

“Yo creo que la parte importante es que el equipo no pierda la concentración, cuando el equipo tiene la determinación y la concentración es un equipo sumamente agresivo, es un equipo con jugadores que saben interpretar perfectamente bien a la ofensiva y cuando se pierde esa conexión es lo que nos inquieta, nos preocupa porque pueden venir cambios”.

Al Santos, por cierto, le anularon un gol de Doria. (Por Manuel Trujillo Soriano)