La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunció el convenio con la Secretaría de Hacienda, para otorgar un seguro de vida gratuito a todo el personal de salud que atiende la emergencia por el coronavirus, como explica la presidente de la AMIS, Sofía Belmar.

“Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del Sector Salud, no solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán, en primera instancia el cónyuge, y de no haber cónyuge, los hijos, y de no haber hijos, los padres. Y la vigencia, como también ya se comentó, será retroactiva del primero de abril al 31 de agosto del 2020”.

Explicó que producto de la epidemia, la AMIS ha entregado indemnizaciones por casi 400 millones pesos para atención médica, y de alrededor de 32 millones de pesos por fallecimiento. (Por Arturo García Caudillo)