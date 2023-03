Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador, la participación de los ciudadanos que acudieron el sábado al zócalo a la celebración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

“Bueno, agradecerle mucho a la gente que participó y a los que no pudieron ir, pero que sí estuvieron pendientes y participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación, como lo expresé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Yo le agradezco mucho al pueblo de México por su confianza, por su apoyo, porque si no, no se podría avanzar, tendríamos que someternos tanto a los intereses creados del país como a las presiones del extranjero”.

Y aseguró que seguirá convocando a este tipo de manifestaciones cada que haga falta (Por Arturo García Caudillo)