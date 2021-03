Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que se analizará la solicitud del pelotero cubano Randy Arozarena, jardinero de las

Mantarrayas de Tampa Bay, quien quiere naturalizarse mexicano.

“Le vamos a pedir a Francisco Garduño, que es el director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea. A mí que me gusta el béisbol les puedo comentar que tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como Arozarena. Sin embargo, tenemos que ver legalmente, si es posible que se le otorgue la nacionalidad, pero es contestar a este tema, esta petición, que ya lleva algún tiempo, y no quiero que vaya a decir que no lo tomamos en cuenta”.

Arozarena González, a quien López Obrador calificó como un fenómeno, pretende jugar por México en el Clásico Mundial de Beisbol, es padre de una niña mexicana, y su hermano es jugador de los Cafetaleros de Chiapas de la Liga Premier Mx. (Por Arturo García Caudillo)