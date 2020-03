Promete el presidente Andrés Manuel López Obrador, reunirse con los familiares de los 63 mineros que perdieron la vida en el 2006, y cuyos cuerpos no han sido rescatados de la Mina Pasta de Conchos.

“Cuando podamos nos vamos a reunir, cuando tengamos ya más trabajado el proyecto de ejecución, para definir con ellas, con todos los familiares, como se va a intervenir, explicarles la situación también de la propiedad de la mina. Ya nos entregaron la concesión, el Grupo México entregó la concesión con ese propósito, y unirlos, porque también hay, no división, sino que no hay comunicación entre todos, todas, entre los familiares, y buscar la unidad y llegar a un acuerdo con ellos, pero sí me voy a reunir con ellos”.

Se espera que en este mismo mes, el Servicio Geológico Mexicano entregue un informe sobre la situación del terreno de la mina, y se calcula que en octubre podrían iniciar los trabajos de rescate. (Arturo García Caudillo)