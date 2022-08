El presidente Andrés Manuel López Obrador podría declarar, pero por escrito ante la Fiscalía General de la República, en torno al caso de corrupción en contra de su hermano Pío.

“Pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay ningún problema. No tengo nada yo de qué avergonzarme. Ese es lo único que sé, y lo que sé es que yo no soy corrupto. -¿Y su hermano?- Tampoco”.

Por tal motivo, añadió, la FGR debería entregar al INE toda la información sobre este caso.

“Y deberían de entregar toda la información al INE, esa institución tan respetable. Sí, que se entregue todo, todo, ¿qué puede suceder?, nada, más que la politiquería, las ocho columnas en Reforma, y no pasa nada”. (Por Arturo García Caudillo)