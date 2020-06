El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el vandalismo y las acciones violentas que anarquistas llevaron a cabo la tarde de este lunes en la Ciudad de México, en el marco de la protesta de feministas por el caso Melanie.

“Pero sí cometen abusos, porque saquean comercios, por eso yo no les llamo anarquistas, ¿qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón? Y golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores”.

Por ello aplaudió que el Gobierno capitalino no haya caído en la provocación, pues su movimiento, asegura, no es represor. (Por Arturo García Caudillo)